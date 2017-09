Homem é atingido por seis tiros ao entrar de carro em rua do bairro Nossa Senhora de Lourdes

Um homem de 32 anos sofreu uma tentativa de homicídio na manhã do último sábado, 23, no bairro Nossa Senhora de Lourdes, zona Leste de Juiz de Fora.

Segundo informações do registro de ocorrências da Polícia Militar (PM), a vítima se deslocava de carro pelo bairro, quando entrou na Rua João Lustosa. No local, um indivíduo começou a efetuar vários disparos contra o veículo. O motorista acelerou e conseguiu fugir do local.

Foram aproximadamente seis tiros, os quais atingiram partes do carro como o vidro da porta do motorista, o porta-malas e a lateral traseira. O motorista foi atingido de raspão no lado direito do rosto. Ele foi encaminhado ao Hospital de Pronto Socorro (HPS), medicado e liberado posteriormente.

A PM realizou buscas na região a fim de encontrar algum suspeito, entretanto o autor não foi localizado.