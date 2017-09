Posto de combustíveis é assaltado por dupla no bairro Santa Cruz

Um posto de combustíveis foi assaltado na noite do último sábado, 23, no bairro Santa Cruz, localizado na zona Norte da cidade. O posto fica às margens da BR 040.

Segundo informações do registro de ocorrências da Polícia Militar (PM), um motorista de veículo Palio entrou no posto e pediu para abastecer a quantia de R$20. Nesse momento, o carona desceu do veículo com uma barra de ferro e abordou um homem, de 45 anos, que trabalhava no posto. Ele anunciou o assalto e pediu todo o dinheiro do estabelecimento.

Mediante as ameaças de agressão, a vítima entregou a quantia de R$134.

Os autores fugiram de carro pela BR 040, sentido Belo Horizonte. Foram realizadas buscas na região, mas os autores não foram localizados.