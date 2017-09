Casal é assaltado durante evento no campus da UFJF

Um casal foi assaltado no início da madrugada do último domingo, 24, durante evento na praça cívica da UFJF.

O evento conhecido como “Som Aberto” começou na tarde do sábado, 23, e terminou na madrugada de domingo, 24. Ele é aberto a toda comunidade e conta com apresentações de bandas, grupos de dança, teatro, dentre outras.

Segundo informações da Polícia Militar (PM) o casal encontrava-se ao lado do palco quando foram abordadas por diversos indivíduos. O casal não soube informar a quantidade exata.

O grupo exigiu às vítimas, uma jovem de 21 anos e um homem de 25, que passassem todos os pertences e assim levaram a bolsa da jovem e a carteira do rapaz. A jovem ainda teria ido atrás dos assaltantes a fim de reaver os pertences, mas nesse momento, foi abordada por outro indivíduo que apontou uma pistola em sua direção.

Os autores do crime fugiram em direção ao estacionamento da reitoria da UFJF, e tomaram rumo ignorado. Nenhum deles foi localizado.



Após a ação, o casal buscou ajuda dos seguranças do evento. Neste momento, algumas pessoas chegaram até as vítimas a fim de entregarem a bolsa da jovem e alguns documentos do rapaz. Segundo relatos, os objetos estariam em um banheiro que fica embaixo do palco da praça cívica.

Após conferirem os objetos entregues, o casal notou a falta de alguns objetos. Eles não souberam repassar muitos detalhes dos autores e foram orientadas a bloquear os aparelhos e os chips junto a operadora de celular.