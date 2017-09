Homem morre após ser alvo de tiros no bairro São Benedito

Um homem de 32 anos foi vítima de um homicídio na noite da última sexta-feira, 22, no bairro São Benedito, localizado na zona Leste de Juiz de Fora.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), a vítima estaria na Rua São Lourenço, quando um veículo Focus estacionou e um indivíduo, aparentemente menor de idade, desceu e efetuou diversos disparos contra o homem. As informações foram obtidas através de relatos de populares que estavam na rua no momento do crime.

A vítima morreu no local e seu corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

O autor do crime não foi identificado nem localizado.