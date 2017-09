Posto de combustíveis é assaltado por casal no Costa Carvalho

Um posto de combustíveis foi assaltado na noite desta sexta-feira, 22, no bairro Costa Carvalho, localizado na região central da cidade. O posto fica na Avenida Brasil.

Segundo relato do frentista do posto à Polícia Militar (PM), um casal chegou ao estabelecimento, um deles com uma arma de fogo, e anunciaram o assalto. Após realizarem diversas ameaças, a dupla roubou a quantia de R$800 e fugiram pela Avenida Brasil.

Um dos autores do crime foi reconhecido por foto, a PM realizou buscas, mas ele não foi localizado.