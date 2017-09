Dois jovens foram vítimas de tentativa de homicídio e um deles preso por tráfico no Esplanada

Dois Jovens, de 23 e 27 anos, foram vítimas de tentativa de homicídio na noite da última sexta-feira, 22, no bairro Esplanada, localizado na zona Norte de Juiz de Fora.

De acordo com o registro de ocorrências da Polícia Militar (PM), as vítimas estariam na Rua Professor Walquírio Seixas De Faria, quando foram atingidas por disparos de arma de fogo. Ainda não se sabe o paradeiro do autor dos disparos.

As vítimas foram socorridas e encaminhadas para o Hospital de Pronto Socorro (HPS). O jovem de 23 anos veio a óbito ao chegar no hospital. O jovem de 27 anos, apesar de ser atingido por quatro disparos, não teve corre risco de vida, sendo medicado e liberado logo depois.

Durante buscas para investigação do caso, a PM encontrou na residência do jovem de 27 anos a quantia de 52 barras de maconha e uma balança de precisão, os quais foram apreendidos. Ele recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de entorpecentes, foi preso e os materiais conduzidos a delegacia.