Dois adolescentes, 14 e 15 anos, foram assaltados na manhã dessa quinta-feira, 21, na Rua Pitangui, situada no bairro Nossa Senhora das Graças, zona Nordeste. As vítimas estavam indo para casa, quando foram abordadas por um homem, que colocou a mão no bolso do adolescente de 15 anos, tentado furtar o celular. A vítima segurou o telefone para impedir o crime, mas, usando a força e mostrando uma faca, o autor conseguiu pegar o objeto e ainda roubou o celular do outro adolescente.