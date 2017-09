Um adolescente de 17 anos foi preso por porte ilegal de arma de fogo na tarde dessa quinta-feira, 21, na Rua Evaristo da Veiga, situada no bairro Benfica, zona Norte. De acordo com o Registro de Evento de Defesa Social (Reds), o adolescente foi abordado e os militares encontraram um revólver calibre 32, carregado com quatro munições e numeração raspada.



O adolescente e a arma foram apreendidos e encaminhados a delegacia.