Quatro jovens são presos por tráfico de drogas no Benfica

Quatro jovens foram presos por associação para tráfico de drogas, no Bairro Benfica, localizado na zona Norte da cidade. A prisão ocorreu nesta quinta-feira, 19.

De acordo com informações do registro de ocorrências, uma equipe da Polícia Militar (PM) encontrava-se em patrulhamento pela Rua Paulo Garcia quando avistaram um indivíduo, de 25 anos, em um carro palio. Os policiais realizaram uma abordagem, mas não encontraram nada com o indivíduo.

No veículo também estavam outros três jovens, um de 18 anos, outro de 26 e outro de 29 anos. A PM também realizou buscas e com eles foram encontrados quatro papelotes de cocaína, material para embalagem de drogas, além de R$1000.

Os quatro indivíduos foram presos e encaminhados a Delegacia. Um dos jovens, de 25 anos, tentou resistir à prisão, sendo necessário o uso do equipamento de impulso elétrico para contê-lo. Após a ação, ele foi encaminhado a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte, foi medicado e posteriormente conduzido a delegacia.