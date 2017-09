Jovem é assassinado no Ipiranga e autor é identificado após perder o celular na fuga do crime

Um jovem de 24 anos foi assassinado na noite desta quinta-feira, 21, no bairro Ipiranga, localizado na zona Sul de Juiz de Fora.

De acordo com informações do boletim de ocorrências, a Polícia Militar (PM) foi chamada até a Rua Antônio de Castro, onde estaria o corpo do jovem caído ao solo, com marcas de tiro. Ao chegar até o local a PM recebeu o relato de algumas pessoas, de que momentos antes do crime, um carro teria passado pela rua, o carona teria descido do veículo e efetuado disparos contra a vítima.

A equipe da Polícia também recebeu um aparelho celular que seria do autor do crime, de 19 anos. Ele teria deixado o aparelho cair durante a fuga. A PM verificou o conteúdo do celular, conseguindo identificar fotos e o contato da mãe do autor. Com essas informações a guarnição se deslocou até a residência da mesma.

Chegando ao local, os policiais foram atendidos pela mãe e por uma advogada do indivíduo, que informaram que o mesmo já respondia por um homicídio. Elas também afirmaram que a vítima, de 24 anos, teria o ameaçado de morte. No final da conversa a advogada repassou o endereço da namorada do autor para os policiais.

A PM fez um novo deslocamento até o endereço e chegando ao local foram recebidos pelo pai de um jovem de 21 anos, que confirmou a presença do autor no local. Os militares tiveram permissão para entrar na casa e já em seu interior, perceberam o suspeito fugindo por uma porta dos fundos.

Em conversa com a polícia, o jovem de 21 anos informou que o autor teria saído com uma arma e logo depois teria retornado tenso e preocupado. Ele confirmou ter ajudado o indivíduo a fugir, mas afirmou à PM que não sabia que o mesmo havia cometido um crime. O jovem foi conduzido pela PM até a Delegacia.

Na residência foram encontrados e apreendidos documentos do autor.

A Unidade de Suporte Avançado (USA) compareceu ao local do crime e constatou o óbito do jovem. Um perito realizou os trabalhos no local, recolhendo um tablete de maconha, uma bucha da mesma substância, uma pedra de crack, além de três munições calibre 32, que estavam próximo ao corpo da vítima.

O autor não foi localizado. O crime será investigado.

Este é o terceiro crime, envolvendo armas de fogo, registrado somente nessa semana no Bairro Ipiranga. Na terça-feira, 19, um jovem de 21 anos foi atingido por um disparo no braço direito. Na quarta-feira, 20, outro jovem, também de 21 anos, foi atingido por um tiro no pescoço.