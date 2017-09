Homem leva dois tiros em tentativa de homicídio no bairro Olavo Costa

Um homem de 31 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio nesta quarta-feira, 20. O crime ocorreu no bairro Olavo Costa, localizado na zona Sudeste da cidade.

De acordo com informações do registro de ocorrências, a Polícia Militar (PM) se deslocou até a Rua Filomila Carlota de Jesus, onde estaria um homem caído ao solo, dentro de uma casa, com marcas de tiro. A PM confirmou a informação e encontrou a vítima consciente.

Em contato com a irmã do homem, a mesma relatou ter escutado um barulho de tiro e ao verificar o que poderia ser, encontrou o irmão caído ao chão.



A vítima informou aos policiais um possível suspeito do crime, um morador da Rua Esperança, no mesmo bairro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) compareceu ao local para prestar atendimento à vítima, atingida por um disparo de arma de fogo que o atingiu no glúteo, além de outro disparo de raspão na cabeça. O homem foi encaminhado para o Hospital de Pronto socorro (HPS).

A PM realizou buscas na região e localizou o autor, de 18 anos, na Rua Hortogamini dos Reis, antiga rua D, dentro de um barraco vazio, conhecido como "terrerão" e com a porta escorada com um pedaço de madeira.

No momento da prisão o autor pediu para que um menor, de 15 anos, assumisse o crime e mandou o mesmo deslocar com familiares para a Delegacia. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão em flagrante delito ao autor, sendo este encaminhado à presença da autoridade de polícia judiciária.