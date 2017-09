Homem é preso após roubar um ônibus e tentar roubar outro no Granjas Bethânia

Um homem de 31 anos foi preso após roubar um ônibus e tentar furtar outro coletivo, no bairro Granjas Bethânia, localizado na zona Nordeste da cidade. Os crimes foram praticados na noite desta quarta-feira, 20.

De acordo com o registro de ocorrências da Policia Militar (PM), o indivíduo teria abordado o primeiro ônibus e ameaçado o trocador, de 39 anos, simulando estar armado. A vítima relatou aos policiais que o autor exigiu todo dinheiro do caixa e que imediatamente lhe repassou a quantia de R$62. Além disso, ele também levou um celular e um maço de cigarros.

Após roubar o coletivo, o autor tentou assaltar outro ônibus, no mesmo bairro. Ele abordou o veículo e ameaçou a trocadora, de 53 anos, anunciando o assalto e como na ação anterior, simulou estar armado. Nesse caso, porém, o autor não obteve êxito na ação, pois avistou uma viatura de polícia se aproximando do ônibus e então fugiu antes que conseguisse roubar as quantias do caixa.

A PM realizou rastreamento na região e localizou o autor na Avenida Juiz de Fora. Foram encontrados com ele a quantia roubada no primeiro coletivo, além do celular e maço de cigarros. Ele relatou a polícia que utilizou o celular para simular estar armado e que contou com a ajuda de um primo para praticar os crimes. Esse segundo autor não foi localizado pela PM. O autor foi encaminhado para a Delegacia