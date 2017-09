Garoto de 13 anos é vítima de estupro no bairro Cidade do Sol

Um homem de 36 anos foi preso na manhã desta quarta-feira, 20, acusado de estupro de vulnerável, pela suspeita de ter abusado sexualmente de um garoto de 13 anos no bairro Cidade do Sol, localizado na zona Norte da cidade.

De acordo com informações do registro de ocorrências, uma viatura da Polícia Militar (PM) foi acionada com a notícia de que o autor estaria amarrado na grade de ferro do prédio onde reside, depois de ter sido agredido por populares após “passar a mão” na genitália da vítima. Ao chegar ao local a Polícia desamarrou o suspeito do crime e o colocou dentro de uma viatura policial, a fim de que pudessem averiguar os fatos.

Em conversa com a PM, o garoto relatou que deixou sua irmã na escola e ao retornar para casa foi abordado pelo autor, que após uma breve conversa, passou a mão em seu órgão genital. Relatou ainda que tal prática já tinha ocorrido outras vezes.

A mãe da vítima, de 40 anos, relatou aos policiais que já vinha desconfiando de algumas atitudes e comportamento do filho, que constantemente chegava em casa com presentes, que seriam do autor e que o mesmo, pedia ao garoto que não contasse nada aos pais.

Diante das suspeitas, os pais do garoto resolveram segui-lo a fim de tentar pegar o autor em flagrante na prática do crime. Assim, ao notarem o homem conversando com o filho, o imobilizaram e prenderam à grade para que não fugisse.

O autor negou os fatos e alegou ter sido agredido pelos pais da vítima, vindo a sofrer lesões no ombro, braços e escoriações pelo corpo. Ele foi conduzido até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte.

O garoto foi encaminhado até o Hospital de Pronto Socorro (HPS), a fim de realizar exames, que não constataram conjunção carnal.

Após averiguação da situação, a PM deu voz de prisão em flagrante delito ao autor pelo delito de estupro de vulnerável. Após atendimento na UPA, foi encaminhado para a Delegacia.

A mãe do garoto irá responder por crime de lesão corporal pelas ações praticadas contra o autor do crime, ficando à disposição da autoridade de polícia judiciária para as demais providências.