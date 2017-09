Um jovem de 19 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio no início da tarde desta quarta-feira, 20, na Rua Ibitiguaia, bairro Ipiranga, zona Sul. De acordo com informações da Polícia Militar (PM), a vítima deu entrada na UPA de Santa Luzia com ferimentos de arma de fogo no pescoço e foi transferida para o Hospital de Pronto Socorro.



Ainda segundo a PM, um morador do bairro Bela Aurora é suspeito de autoria do crime, mas o mesmo não foi localizado.