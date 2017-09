Jovem sofre tentativa de homicídio no bairro Ipiranga

Um jovem de 21 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio no bairro Ipiranga, localizado na zona Sul de Juiz de Fora. O crime ocorreu na noite desta terça-feira, 9.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o jovem estaria na Praça do Ipiranga quando um indivíduo teria passado pela região e efetuado cinco disparos de arma de fogo. A vítima foi atingida por um dos tiros. Algumas testemunhas apontaram à PM um possível suspeito, de 22 anos.

Ao chegar ao local do crime, na Avenida Darcy Vergas, a Polícia encontrou a vítima, que é conhecida no meio policial, caída ao solo, em frente a uma padaria, com um disparo de arma de fogo no braço direito. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) já prestava socorro ao jovem.

Embora esteja consciente, o estado da vítima é grave, pois o disparo atravessou seu braço direito, rompeu alguns nervos, perfurou a axila e se alojou ao lado do coração. Por esse motivo, o jovem segue internado para realização de procedimento cirúrgico.

A PM realizou buscas na região a fim de encontrar o autor, entretanto, ele não foi localizado.