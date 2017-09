Soldado é preso por falsa comunicação de crime na zona Norte

Um soldado do Exército, de 19 anos, foi preso por falsa comunicação de crime, no bairro Benfica, zona Norte, na noite dessa segunda-feira, 18.



Segundo informações da Polícia Militar (PM), o autor compareceu até o posto da PM no bairro para registrar a ocorrência de um roubo, que teria ocorrido na noite de domingo, 17, na Praça Céu.



O jovem alegou que estava na companhia de um amigo, quando três autores, todos armados, um deles com uma pistola calibre 09 mm, os abordaram e roubaram seu celular e sua carteira, a qual continha documentos pessoais e sua carteira funcional do Exército Brasileiro. Ao ser novamente questionado acerca dos fatos, o jovem contou uma versão diferente, afirmando que apenas um dos autores estava armado e que os outros dois ficaram mais a frente. Relatou, ainda, que além de seus pertences os autores também subtraíram um cordão de um dos meninos que estava próximo a ele. O jovem afirmou que não acionou o 190 e alegou que, no dia dos fatos, procurou por um posto policial próximo a Praça, mas não encontrou.



Ainda de acordo com a PM, como o homem apresentou versões diferentes dos fatos e estava com um comportamento inquieto, foi novamente indagado se o histórico relatado por ele era verdadeiro. Foi então que assumiu não ter sido roubado e que, na verdade, havia perdido a carteira e o celular, não sabendo precisar o local. Por receio de punição ou retaliação pelo Exercito Brasileiro, inventou os fatos.



Como o autor é soldado ev (efetivo variável) do Exército Brasileiro, foi realizado contato com aquela corporação, e um sargento compareceu ao posto policial, tendo acompanhado o momento em que o jovem alegou ter inventado a história. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao autor, sendo este conduzido para a delegacia pela viatura do Exército.