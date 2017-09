Ladrões roubam loja de conveniência e dão tiro para o alto durante a fuga

Uma loja de conveniência foi assaltada por um homem armado e encapuzado na tarde dessa segunda-feira, 18, na Rua José Lourenço, bairro São Pedro, zona Oeste. Segundo informações da Polícia Militar (PM), uma funcionária do estabelecimento relatou que foi rendida pelo suspeito, que exigiu que ela entregasse o dinheiro do caixa.



A mulher acatou a ordem e entregou o dinheiro, cuja quantia não foi informada pela PM. O autor e um comparsa fugiram em uma moto e efetuaram um disparo para o alto, vindo a atingir o forro de pvc do teto do posto de combustível.



Foi feito rastreamento, mas os suspeitos não foram encontrados. No local, foram recolhidas duas cápsulas calibre .380 intactas e uma do mesmo calibre deflagrada. Imagens das câmeras de vigilância serão usadas para identificação dos autores.

AGRESSÃO A IDOSO



Na Rua José Leite de Oliveira, bairro Jardim Cachoeira, zona Norte, um senhor de 70 anos foi agredido por um assaltante durante roubo a seu estabelecimento comercial, na manhã dessa segunda-feira, 18. De acordo com o boletim de ocorrência, o idoso foi abordado por três homens e, sob a mira de uma arma de fogo, foi levado por um deles para o interior do imóvel, onde foi agredido. Ele sofreu lesões no pescoço e escoriações na perna e no braço.



Os autores levaram cerca de R$80 e, durante a fuga, um deles roubou uma bicicleta que estava parada próxima ao comércio. Os policiais efetuaram rastreamento, mas os suspeitos não foram localizados.