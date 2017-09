Quatro pessoas foram vítimas de assaltantes armados nessa segunda-feira em Juiz de Fora

No início da tarde dessa segunda-feira, 18, dois adolescentes, de 13 e 14 anos, foram assaltados por um homem armado com uma faca, na Travessa Nelson Silva, bairro Costa Carvalho, zona Leste. De acordo com informações da Polícia Militar (PM), as vítimas relataram que haviam saído da escola e estavam a caminho de casa quando foram abordadas pelo suspeito. O assaltante exigiu que eles ficassem calados e entregassem seus aparelhos celulares.



Após cometer o roubo, o homem fugiu a pé, no sentido da Praça da Estação. Foi feito rastreamento, mas o mesmo não foi encontrado.



À noite, um jovem de 20 anos foi ameaçado e teve seu celular levado por um homem armado com um revólver, no bairro Teixeiras, zona Sul. A vítima relatou aos policiais que o homem anunciou o assalto e, apontando o revólver em direção à sua cabeça, ordenou que ele entregasse o celular. Com medo, o jovem jogou o aparelho no chão. O suspeito pegou o objeto e fugiu em sentido ignorado.



Também na noite dessa segunda-feira, 18, uma jovem de 24 anos teve seu aparelho celular roubado por dois homens. Segundo o registro da ocorrência, a vítima estava em um ponto de ônibus na Avenida Francisco Bernardino, região central, quando foi abordada pelos suspeitos, que ameaçaram esfaqueá-la. Os autores fugiram em direção à Rua Santo Antônio, mas não foram localizados.