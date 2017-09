Homem é assaltado após saída de banco no bairro Cascatinha

Um homem de 52 anos foi assaltado após sair de um banco na Avenida Itamar Franco, na altura do bairro Cascatinha, zona Sul da cidade. O crime ocorreu na tarde desta segunda-feira, 18.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima seguia a pé pela avenida, sentido centro, ao chegar à esquina com a Rua Pirapora foi abordado por dois indivíduos, armados com facas, que anunciaram o assalto. Um dos autores estava com um facão de açougueiro e colocou o mesmo no abdômen da vítima, tendo inclusive rasgado a sua camisa. Os assaltantes roubaram um aparelho celular, a carteira com documentos, além de R$23 da vítima.

Após a ação, os dois indivíduos fugiram a pé, em direção ao interior do bairro Dom Bosco. A Polícia realizou buscas na região, mas os autores não foram localizados.

O homem compareceu ao posto policial localizado no Bairro São Mateus para registrar a ocorrência. Ele não conhece os assaltantes e não foi capaz de identificá-los através de fotografias.