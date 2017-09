Jovem é assaltada à mão armada no Cascatinha

Uma jovem de 20 anos foi assaltada na noite do último domingo, 17, no bairro Cascatinha, localizado na zona Sul de Juiz de Fora.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), a vítima aguardava o ônibus da linha Aeroporto, na Avenida Dr. Paulo Japiassu Coelho, quando foi abordada por um indivíduo, portando uma arma de fogo. O homem apontou a arma em direção a jovem e ordenou que a mesma entregasse o celular, o que foi feito prontamente. A vítima relatou que o assaltante também ordenou que ela não gritasse ou tentasse reagir, e ainda ameaçou que caso chamasse a Polícia, ele voltaria para matá-la.

Após a ação o autor fugiu, e nesse momento, dois indivíduos que se encontravam em outro ponto da avenida, perceberam a situação e se encaminharam em direção a vítima para ajudá-la. Um deles, que trabalha como motoboy, passou a perseguir o autor e percebeu que ele entrou em um veículo gol, na Rua Vaz de Magalhães, o carro retornou a Avenida Paulo Japiassu Coelho, sentido Independência Shopping. O motoboy continuou a seguir o veículo, que até o bairro São Pedro, local onde dois indivíduos desceram e abandonaram o carro.

O motoboy realizou contato com a PM, informando localização do veículo. Os policiais identificaram um dano na parte dianteira do mesmo, possivelmente devido ao relevo acidentado do local, sendo estrada de terra, com baixa luminosidade e onde recentemente, foi aberta uma valeta sem nenhum tipo de sinalização. O carro foi removido pelo serviço de Auto Socorro Itajuru. Os indivíduos não foram localizados.

A vítima foi orientada quanto às demais providências.