PM apreende anabolizantes e mais de R$1 mil em apartamento no Granbery

A Polícia Militar (PM), dando cumprimento a uma ordem judicial de busca e apreensão em um apartamento na Rua José Romão Guedes, bairro Granbery, zona Sul, no início da noite dessa sexta-feira, 15, apreendeu ampolas anabolizantes e a quantia de R$1.048,10. Dois homens, de 29 e 31 anos, que estavam no local, foram presos em flagrante.



De acordo com informações da PM, os policiais chamaram pelos moradores do apartamento, mas não obtiveram respostas. Dando cumprimento a ordem, os militares entraram no imóvel, onde encontraram os dois suspeitos.



No local, além de seis ampolas anabolizantes e da quantia em dinheiro, foram localizados oito aparelhos celulares, duas seringas, 15 agulhas para seringa, cinco relógios, uma porção de cocaína, um cordão com dois pingentes e uma pulseira.



Os autores foram presos em flagrante e encaminhados à presença da autoridade de polícia judiciária para as demais providências. Todos os materiais foram apreendidos.