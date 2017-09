Adolescente de 14 anos é detida por suspeita de tráfico no Santa Terezinha

Uma adolescente de 14 anos e um jovem de 20, foram detidos por suspeita de tráfico de drogas, no bairro Santa Terezinha, zona nordeste, na noite dessa sexta-feira, 15.



De acordo com informações da Polícia Militar (PM), os dois jovens foram abordados na Avenida Brasil, após apresentarem atitude suspeita. Durante buscas pessoais, os policiais encontram R$54 com um deles e uma barra prensada de maconha dentro de uma mochila que estava com a adolescente. Os autores admitiram a propriedade da droga e informaram ter comprado de uma mulher, moradora do bairro São Geraldo.



Viaturas se deslocaram até o endereço da suspeita e o marido da mesma autorizou a entrada dos policiais na residência. A mulher estava na sala, acompanhada de outros três indivíduos. O casal negou a existência de drogas no local, mas, durante buscas, foram encontrados uma porção prensada de maconha no interior de uma cômoda na sala, além da quantia de R$1.621 e dois aparelhos celulares.



Na varanda da casa também foram encontrados cinco pássaros da fauna silvestre e um jabuti.



Ainda segundo informações da PM, o local já havia sido objeto de várias denúncias de tráfico de drogas, o que levou os militares a estenderam as buscas a uma residência vizinha a dos autores. No local, foram encontrados três papelotes de cocaína, duas buchas de maconha e R$311.



A mulher assumiu a propriedade das drogas encontradas nas duas residências e o homem confessou a propriedade dos animais. Os dois foram presos em flagrante delito e todos os envolvidos, bem como o material apreendido, foram conduzidos para a delegacia para as demais providências.