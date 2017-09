Um homem armado invadiu e assaltou um mercado na noite dessa quinta-feira, 14, no Bairro Milho Branco, zona Norte. Conforme as informações da Polícia Militar (PM), a proprietária do estabelecimento, de 42 anos, relatou que o indivíduo portava uma pistola cromada no momento em que entrou no local e anunciou o roubo. A quantia de R$200 foi levada pelo assaltante. Ainda segunda a dona do comércio, outro homem aguardava o comparsa do lado de fora. A dupla fugiu do local.