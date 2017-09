Homem é preso no Ipiranga suspeito de abusar de criança

Um homem de 61 anos foi preso na noite dessa quinta-feira, 14, suspeito abusar sexualmente de uma menina de nove anos, no Bairro Ipiranga, zona Sul. Conforme as informações da Polícia Militar (PM) a vítima relatou que o individuo, responsável por levá-la e buscá-la na escola todos os dias, teria fechado os vidros do veículo e passado as mãos em seu corpo e na sua genitália. Ela foi encaminhada ao HPS para realizar os exames de praxe, mas a conjunção carnal não foi constatada. O autor foi conduzido para a delegacia.