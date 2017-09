Taxista é assaltado após corrida até o bairro Borboleta

Um taxista, de 21 anos, foi assaltado após realizar uma corrida até o bairro Borboleta, localizado na zona Oeste da cidade. O crime ocorreu na noite desta quarta-feira, 13.

Segundo informações do registro de ocorrências da Polícia Militar (PM), a vítima teria recebido um chamado de um passageiro por volta das 22h na Praça da Estação, centro da cidade. O passageiro solicitou uma corrida até a Rua Waldir Machado Filho.

Após chegar ao local, o passageiro saiu do veículo, informou ao motorista que morava na redondeza e que iria buscar dinheiro na casa de uma tia para pagar a corrida. Logo após, insinuou que estaria armado e exigiu que o motorista jogasse no chão o dinheiro que tivesse e que saísse do local. A vítima informou que obedeceu às ordens do homem, entregou a ele a quantia de R$120, saiu do local e então, já em segurança, fez contato com a Polícia.

De acordo com a vítima, as imagens do veículo, que também é monitorado, só poderão ser consultadas e disponibilizadas na Getran (Sistema de Gestão de Trânsito) a partir desta quinta-feira, 14.

O taxista informou a PM que não viu a rama do autor no momento do roubo. As PM repassou as orientações necessárias à vítima.