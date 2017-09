Jovem sofre tentativa de assassinato no bairro Miguel Marinho

Um jovem de 25 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio no bairro Miguel Marinho, localizado na zona Norte de Juiz de Fora. O crime ocorreu na noite desta quarta-feira, 13.

A Polícia Militar (PM) tomou conhecimento do caso, após receber informações da UPA Norte, de que um indivíduo teria dado entrada na unidade e que encontrava-se alvejado por disparos de balas. A PM se deslocou até o local e conversou com a vítima durante o atendimento a fim de apurar o caso.

Segundo as informações repassadas pela vítima, a mesma afirmou que estava dormindo em seu quarto, quando alguém o chamou pelo nome, ao abrir a janela foi alvejado por três disparos de arma de fogo. Ele pediu socorro aos familiares e foi encaminhado a UPA Norte onde recebeu os primeiros atendimentos.

De acordo com a médica da UPA Norte, a vítima foi atingida por três disparos, um no rosto, outro no tórax e outro nas costas. Apesar disso, seguia consciente e foi encaminhado ao Hospital de Pronto socorro (HPS).

A vítima ainda informou a PM que não chegou a ver ninguém no momento do crime, que não reconheceu a voz de quem o chamou e assim, não indicou nenhum possível suspeito.

Após consulta no sistema, a PM verificou que a vítima havia sido desligada do sistema prisional em junho de 2016 e possui inquéritos por tráfico de drogas e roubo.