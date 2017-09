Dupla assalta supermercado no Arco Íris

Dois indivíduos invadiram e assaltaram um supermercado na Rua Cirene Alves da Silva, bairro Arco Íris, zona Sul, na noite dessa terça-feira, 12. Conforme informações da Polícia Militar (PM), os bandidos entraram no estabelecimento, sendo que um deles portava um revólver, e anunciaram o roubo.



Um homem de 47 anos, que estava no local, também foi rendido pelos autores e teve o aparelho celular levado. Além disso, a quantia de R$200 do caixa também foi recolhida pelos suspeitos, que fugiram em seguida. No momento em que a polícia realizava rastreamento nas proximidades, dois homens teriam avistado a viatura e fugido do local, abandonado uma bicicleta, que foi apreendida e encaminhada à delegacia.