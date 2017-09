PC realiza operação contra tráfico de drogas no presídio Ariosvaldo Campos Pires

A Polícia Civil de Minas Gerais por meio do 4º Departamento de Polícia Civil, 1ª Delegacia Regional de Juiz de Fora, através da Delegacia Especializada Antidrogas (DEA) conjuntamente com a Secretaria de Estado de Administração Prisional (SEAP), deflagrou a Operação Panacéia, nesta quarta-feira, 13.

Durante a ação foi desmantelada uma quadrilha que fazia uso de um elaborado esquema para esconder drogas dentro de frascos de medicamento, ludibriando a fiscalização dos agentes penitenciários, drogas essas que eram vendidas no interior da Penitenciária Ariosvaldo Campos Pires.

Durante a operação, foram pegos em flagrante, uma visitante de 30 anos, um detento de 23 anos, outros dois de 28, e um de 30 anos.

Uma segunda mulher, de 27 anos, está foragida, a mesma trabalha em um laboratório da cidade e seria a responsável por repassar as drogas já dentro dos frascos de medicamentos às visitantes que entregariam a droga na penitenciária. Na residência da autora, no bairro São Sebastião, a equipe encontrou maconha, celulares e dinheiro.

Outros integrantes do grupo também já foram identificados.

Em uma cela ocupada por dois detentos, os agentes da SEAP localizaram 2 celulares, que seriam dos autores.

O titular da DEA destaca que as ações integradas entre as instituições sempre trazem bons frutos. O tráfico de drogas no interior dos presídios é muito mais rentável, sendo que a grama da maconha chega a valer R$100, representando um grande prejuízo aos traficantes.

Com a operação foram apreendidos cerca de 3kg de maconha; R$3.100; 5 celulares, 5 chips e diversos frascos de medicamentos.

Fonte: Assessoria / Polícia Civil