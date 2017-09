PM apreende armas e munições em residência no bairro Nova Era

A Polícia Militar (PM) identificou e apreendeu armas e grande quantidade de munição em uma residência no bairro Nova Era, localizado na região Norte da cidade. A ação ocorreu nesta terça-feira, 12.

Após receberem uma ligação anônima informando que um indivíduo estaria exibindo armas de fogo e munições na Rua Walter Nogueira de Carvalho, a PM se dirigiu até o local para averiguação da ocorrência. Os militares cercaram a residência indicada pelo denunciante na ligação e neste momento ouviram um barulho aparentando uma abertura de janela, vindo do fundo da residência.

A Polícia pediu autorização a um vizinho da residência, a fim de que pudessem acessar um corredor que dá acesso a lateral da casa do denunciado. Do local foi possível identificar dois coletes balísticos no chão da cozinha e ainda um carregador de pistola. Foram realizadas diversas tentativas de solicitar contato com quem estivesse em casa, já que foi verificado barulho nos fundos da residência, no entanto sem êxito.

Com a confirmação de material suspeito dentro da residência, a PM então solicitou a presença de duas testemunhas e arrombaram a porta da casa. Na sala foram localizadas 24 munições Magnum 357, 10 munições CBC calibre 32, 30 munições CBC 32 S&W, 30 munições CBC 14 e um binóculo. Na cozinha, foram localizados os dois coletes balísticos já mencionados. No quarto da casa, dentro do guarda roupas, foi localizada uma pistola calibre 635. Todos os materiais foram apreendidos e encaminhados para a Delegacia.

Uma senhora que tomou conhecimento de todos os fatos, se apresentou como parente do morador da residência. Ela ficou responsável pela local após a saída das guarnições policiais. O suspeito não foi localizado.