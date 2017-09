Ônibus é assaltado por dois homens no bairro Verbo Divino

Um ônibus da linha 725 São Judas Tadeu, foi assaltado na noite desta segunda-feira, 11, quando passava pelo bairro Verbo Divino, localizado na zona Norte da cidade.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), o coletivo deixava um passageiro na rua Amadeu Timponi, próximo a um trilho que dá acesso à rua Luiz Vilani, quando dois indivíduos com capuz e um deles armado com um revolver calibre 22, entraram no veículo e anunciaram o assalto.

Os autores roubaram o celular do motorista, o celular e um videogame portátil do trocador, além de aproximadamente R$130 do caixa do coletivo. Logo após a ação, fugiram em direção ao à rua Luiz Vilani.

De acordo com as vítimas, não foi possível identificar características dos autores do crime, por estarem encapuzados e terem agido rapidamente. O motorista e o trocador compareceram na sede da 173ª Cia PM para o registro da ocorrência.

As filmagens internas do ônibus serão utilizadas para investigação do caso.