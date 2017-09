Ônibus é assaltado no bairro Cidade do Sol

Um ônibus da linha 720, Santa Lúcia, foi assaltado na noite deste domingo 10, no bairro Cidade do Sol, localizado na zona Norte da cidade.

Segundo registro de ocorrências da Polícia Militar (PM), o ônibus encontrava-se na Avenida Juscelino Kubitschek quando dois homens, um deles armado, anunciaram o assalto. Foram levados R$200 do caixa do coletivo. O trocador do ônibus, de 27 anos, compareceu a uma unidade da PM no bairro Benfica para registrar a ocorrência.

Os autores fugiram sentido a linha férrea que passa próximo ao local. Foram realizadas buscas, mas os indivíduos não foram encontrados.