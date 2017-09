Jovem é esfaqueada no Santa Luzia

Uma jovem de 22 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio na madrugada desse sábado, 9, no bairro Santa Luzia, zona Sul. No local, os policiais acompanharam o resgate da vítima, realizado pelo militares do Corpo de Bombeiros. A jovem estava consciente, se identificou e relatou que teve um atrito com dois jovens, 17 e 20 anos, por volta de 00h. Além disso, a vítima os apontou como autores do crime.



A equipe do Samu também esteve no local e prestou os primeiros socorros e encaminhou a jovem ao Hospital de Pronto Socorro (HPS). Na unidade, foi constatado que a vítima foi atingida por 30 facadas e devido às lesões foi levada para cirurgia.



Após o contato com a vítima, os militares realizaram rastreamento em busca dos autores, que são conhecidos no meio policial. O adolescente foi encontrado em casa dormindo. A mãe afirmou que ele chegou em casa por volta de 2h. Questionado sobre o crime, o adolescente negou a autoria ou participação e disse que passou a noite em uma lanchonete. Porém, foi realizado outro contato com a vítima, que reafirmou que o adolescente era um dos autores após reconhecê-lo por meio de uma fotografia.



Outra equipe da PM procurava pelo segundo autor e que, após diligências, foi encontrado no bairro Cruzeiro do Sul. No momento da prisão, o jovem apresentava um corte na mão direita e contou que tinha se cortado com uma faca. Ele também foi encaminhado ao HPS, onde foi medicado.



Próximo ao local, onde a vítima foi encontrada, os policiais encontraram e apreenderam uma faca, com marcas de sangue, e lâmina quebrada. Os autores foram presos e encaminhados para delegacia e a vítima permanece internada no hospital.