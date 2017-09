Idosa é atropelada por ônibus no cruzamento entre as avenidas Rio Branco e Itamar Franco

Uma idosa de 77 anos foi atropelada por um ônibus no final tarde desse sábado, 9, no cruzamento entre as avenidas Rio Branco e Itamar Franco. O motorista do coletivo relatou aos policiais militares que estava parado no semáforo da Avenida Rio Branco, na via exclusiva para ônibus, atrás de outro coletivo. Quando o sinal abriu, os ônibus acessaram a Avenida Itamar Franco. O condutor disse que seguia o coletivo da frente, que passou pela faixa de pedestre e seguiu viagem.

No momento em que ele foi realizar a passagem pela faixa de pedestre, ouviu um barulho e a suspensão do veículo balançou, indicando que tinha passado por cima de algo. O motorista parou o ônibus e viu que tinha atropelado a vítima com a lateral direita do veículo. A roda traseira da direita passou sobre a perna da idosa, que foi encaminhada à Santa Casa.



Os policiais não conseguiram ouvir a vítima devido à gravidade dos ferimentos. O sistema “Olho Vivo” gravou parte da ocorrência.