Homem paga atirador para matar amante da esposa

Um homem de 37 anos foi alvo de disparos de arma de fogo na noite dessa sexta-feira, 8, no bairro São Mateus, zona Sul. A vítima relatou à Polícia Militar (PM) que estava em casa, quando bateram na porta e ao abrí-la o autor, 33 anos, realizou disparos de arma de fogo contra ele.



O homem conseguiu fugir, pulando a janela do quarto e se escondendo na varanda de um vizinho. Ele falou que um homem de 44 anos poderia ser o mandante do crime, pois a vítima tem um relacionamento com a esposa dele, que também já ameaçou a vítima de morte.



A vítima foi atingida na cabeça, no braço e costas, e foi encaminhada ao Hospital de Pronto Socorro (HPS).



A PM realizou diligências e em contato com o mandante, ele confessou o crime e afirmou que pagou R$2 mil para que o atirador cometesse o assassinato. O homem foi preso em flagrante e encaminhado a delegacia.