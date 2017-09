Dupla é presa por tráfico de drogas no Linhares

Dois homens, de 22 e 40 anos, respectivamente, foram presos em flagrante por tráfico de drogas na tarde desse domingo, 3, no Bairro Linhares, zona Leste. Conforme as informações da Polícia Militar (PM), ao avistarem a viatura policial durante um patrulhamento nas proximidades do cruzamento entre as ruas José Sobreira e Paulo Corre e Castro, os indivíduos fugiram e jogaram um objeto em direção ao mato.



A PM precisou acionar o canil, pedindo ajuda de cães farejadores para localizar os entorpecentes. Foram encontradas duas pedras de crack prontas para uso, duas buchas de maconha, material para embalar e a quantia de R$145. Os suspeitos foram localizados, presos e encaminhados para a delegacia juntamente com o material apreendido.



Também no Bairro Jóquei Clube, zona Norte, uma adolescente de 16 anos e um jovem de 22 anos foram detidos em flagrante. Eles foram apreendidos durante um patrulhamento da PM na Rua José Basílio da Costa, após denúncias de que comercializavam entorpecentes na região. Conforme a PM, após a abordagem, a viatura se deslocou até a residência do homem, onde a mãe deu permissão para que os militares vasculhassem a casa.



No local, os policiais encontraram dois pés de maconha plantados em vasos de planta, uma barra de 1kg da droga e o celular do indivíduo. No telefone apreendido, foi identificada uma foto em que o casal posa com uma pistola. Eles foram questionados sobre a arma e informaram que a venderam no Bairro Vila Ideal, zona Sudeste, mas não disseram quem teria comprado. O casal foi encaminhado à delegacia.