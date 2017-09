Trio é alvo de disparos no bairro Náutico

Dois adolescentes de 16 anos e um jovem de 18 foram alvo de disparos de arma de fogo na noite desse domingo, 3, no bairro Náutico, zona Norte. As vítimas relataram à Polícia Militar (PM) que estavam em um veículo, trafegando pela Rua Elisa José Mokdeci, e quando acessaram a entrada do condomínio Recanto do Sol, escutaram quatro disparos de arma de fogo.



Após os tiros, o trio percebeu que outro carro vinha logo atrás e que os ocupantes teriam atirado, mas as vítimas não conseguiram identificá-los e nem o veículo, pois os autores fugiram dando marcha ré no automóvel.



Os disparos acertaram a tampa e o vidro traseiro do veículo das vítimas. O forro do teto foi danificado, provavelmente pelo projétil que atravessou o vidro. O para-brisa também apresentou dano, mas não foi possível precisar se foi causado por um projétil.



O veículo ainda passará por perícia.