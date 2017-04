Estrada de Torreões recebe nova ponte

A Secretaria de Obras está finalizando a construção de uma nova ponte na Estrada do Fundão, entre Torreões e Pirapetinga, região rural do município. O equipamento antigo já não estava em condições de uso, e a obra vai tornar a passagem segura para veículos, animais e pessoas. “Agora tenho segurança para passar com meu caminhão de leite e com meus filhos, que antes não podiam atravessar sozinhos", diz o produtor de leite e morador de Torreões, Jurandir Dias.

Os 12 quilômetros de estrada estão recebendo o serviço de patrolamento com revestimento de escória fina e compactação, e novos mata-burros estão sendo construídos.

A Secretaria de Obras possui um setor para cuidar exclusivamente dos mais de dois mil quilômetros de estradas vicinais do município. Além de Torreões, os trabalhos estão sendo realizados simultaneamente em Pires, Penido e Rosário de Minas.

Fonte: Assessoria