PJF investe mais de R$400 milhões em saúde e educação com arrecadação de impostos

Na tarde dessa quarta-feira, 22, a Secretaria da Fazenda apresentou as execuções orçamentárias e financeiras de 2016 do município. Os valores foram divulgados durante audiência pública no plenário da Câmara Municipal.

Nas áreas da saúde e educação foram aplicados cerca de R$207 milhões (28.54% da arrecadação com impostos) e R$ 215 milhões (29,65% dos impostos), respectivamente. Em relação às despesas com pessoal, o município gastou R$ 648 milhões, o que representa 49,13% da Receita Corrente Líquida. Inclusos nesse montante estão os gastos com servidores dos poderes Executivo e Legislativo, representando 47,40% e 1,73%, respectivamente.

A arrecadação com IPTU/TCRS e ISSQN e Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) foram impactadas pela redução dos serviços e da baixa demanda no setor imobiliário, gerando resultado negativo na arrecadação.

RECEITAS E DESPESAS

As receitas correntes (recursos próprios e transferências) somaram R$1,4 bilhão, o que equivale a 93% da meta prevista. Em relação às receitas de capital (operações de crédito e convênios), a arrecadação bateu R$49 milhões. O valor corresponde a apenas 15% do previsto. De acordo com a Fazenda, isso se deve à não efetivação de algumas operações de créditos e convênios.

Com as chamadas “receitas próprias”, a Prefeitura obtém recebimentos da Dívida Ativa (DA), dos impostos Predial Territorial Urbano (IPTU) – acrescido da Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos (TCRS) – e de Renda Retido na Fonte (IRRF), além do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN). Só com estas receitas foram arrecadados de janeiro a dezembro de 2016 R$ 645.233 milhões, 9% a mais do que no mesmo período de 2015, quando a arrecadação foi de R$ 592.829. “São valores a preços nominais, correntes. Não estamos levando em conta a inflação”, frisou Marlene Bassoli, Subsecretária do Sistema de Controle Interno da Secretaria da Fazenda.

As receitas transferidas, aquelas que vêm do Estado ou Governo Federal, também tiveram alta. O total arrecadado em 2016 foi de R$756.329 milhões (94% do valor previsto), 7% a mais que em 2015, cuja arrecadação ficou em R$ 709. 272 milhões. O Fundo Municipal de Saúde (FMS) teve queda de 3%. Em 2016 o repasse foi de R$299,128 milhões, sendo que em 2015 foi de R$ 307.150.

Todo cidadão pode ter acesso à execução orçamentária no Portal da Transparência, no site da Prefeitura.