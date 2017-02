PJF promove capacitações sobre novo sistema de nota fiscal eletrônica

A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), por meio da Subsecretaria de Receita da Secretaria da Fazenda (SF), promove, durante esta semana, capacitações para utilização do novo sistema de emissão das notas fiscais de serviço eletrônica (NFS-e) do município, que será implantado em março. Nesta terça-feira, 14, servidores municipais e desenvolvedores de software de diversas empresas da cidade participaram de treinamento simultâneo, para conhecer a nova ferramenta de trabalho. Os dois encontros aconteceram na Escola de Governo e foram conduzidos pelos gerentes de projetos e do Departamento de Sistemas da Actcon (empresa vencedora do edital de licitação para fornecimento do serviço), Wanderson Nascimento e Bruno Vieira Becattini, respectivamente. Na segunda-feira, 13, no Anfiteatro "João Carriço", a capacitação foi iniciada, com a participação de representantes dos maiores retentores do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN) do município.



Durante o treinamento, os participantes conheceram o layout da nova ferramenta e tiraram as dúvidas relacionadas ao preenchimento de dados referentes ao imposto. Para o Subsecretário de Receita da SF, Sérgio Rocha, “durante toda a semana serão feitos treinamentos com o objetivo de capacitar todos que atuam na emissão da NFS-e no município, minimizando as dúvidas que possam surgir com a implantação do novo sistema”.

De acordo com o gerente de Departamento de Receita Mobiliária da PJF, Vicente Fortuna, “apesar de ser bastante eficiente, o sistema atual apresentou alguns problemas ao longo do tempo, por ser específico para emissão de notas fiscais, sem interfaces com outros sistemas da PJF.

Tínhamos o sistema de emissão de nota fiscal, a Declaração de Informações Fiscais (DIF) para serviços tomados, e o sistema interno de cruzamento dos dados. Com essa mudança, a emissão da nota fiscal terá um ambiente novo, onde todas as informações serão eletrônicas. O contribuinte deixará de fazer ao preenchimento da DIF - que será feito automaticamente, com simples aceite do serviço tomado, gerando o cruzamento de dados - o que facilitará o cumprimento das obrigações acessórias pelo contribuinte, além de proporcionar à PJF melhor controle das informações prestadas pelo contribuinte, já que o cruzamento das informações passará a ser feito de forma integrada”.



Para o representando do Hospital Albert Sabin, Thiago Andrade de Castro, “a mudança do sistema de emissão da NFS-e traz evolução para a realização do serviço no município. Os riscos de falha humana diminuirão, já que muitos dados são preenchidos manualmente. Para empresas de grande porte, como o hospital, que emite cerca de seiscentas DIF’s por mês, será muito positivo”. Para a coordenadora geral de Contabilidade do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais (IF Sudeste - MG), Janicrelia da Fonseca, “a rapidez no processo de entrega de declaração será um dos maiores benefícios que essa mudança do sistema vai proporcionar.



De acordo com o gerente de Projetos da Actcon, o processo de transição das informações de um sistema para o outro está sendo feito de forma gradativa. “Durante essa transição foi possível verificar o grande volume de notas fiscais emitidas no município. Já temos em nossa base todos os sete milhões de notas existentes na cidade e a cada dia as novas são encaminhadas para o novo sistema. Estamos trabalhando para que, a partir de 1º de março, o sistema já possa ser utilizado sem grandes dificuldades. No entanto, como se trata de uma ferramenta nova, temos equipe habilitada para suprir as dúvidas que possam surgir no manuseio do sistema.



Para o empresário Marcos Miguel, da desenvolvedora de softwares Projetos TI, “a iniciativa da PJF faz com que Juiz de Fora evolua tecnologicamente, mas os empresários terão que enfrentar o desafio de se adequar à nova ferramenta em um curto prazo de tempo”. Para isso, explica o gerente de Departamento de Sistemas da Actcon, “uma equipe especializada estará pronta para dar suporte aos usuários do sistema durante todo período de adaptação”.



Na quinta-feira, 16, a capacitação será oferecida para contabilistas no Auditório do Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora (CES/JF), na Rua Halfeld, 1.179, Centro, em dois turnos, às 9 horas e às 14h30. As inscrições são limitadas e deverão ser feitas no site www.sinercon.com.br/nfs-e/ .