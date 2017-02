Homem morre após ser atingido por tiros no Santa Rita

Três homens, de 35, 20 e 21 anos foram alvo de disparos de arma de fogo na madrugada desse sábado, 11, no bairro Santa Rita, zona Leste. De acordo com informações da Polícia Militar (PM), após ser atingido pelos tiros, o homem de 35 anos morreu no local do crime. A segunda vítima, de 20 anos, foi socorrida pelo Samu e encaminhada ao HPS. O jovem de 21 anos não foi atingido.

O CRIME

As três vítimas caminhavam pela Rua Oscar Teodoro de Oliveira por volta de 3h, quando um Tempra se aproximou. No veículo estariam três homens, conhecidos das vítimas, que seriam os autores do crime. Eles fugiram logo após os disparos e não foram localizados.