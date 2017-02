Aprovados no Pism têm até domingo para registrar pré- matrícula online

Os alunos aprovados para as 1.189 vagas disponibilizadas para os 59 cursos do campus Juiz de Fora e outras 250 vagas, nas dez graduações oferecidas em Governador Valadares pela Universidade Federal de Juiz de fora (UFJF) têm até o próximo domingo, 12, para confirmar a pré- matrícula no site da Coordenadoria de Assuntos e Registros Acadêmicos (Cdara) - http://www.ufjf.br/cdara/. O procedimento é a primeira etapa da matrícula, e é obrigatória, assim como a segunda fase, que é presencial.



“Primeiro, o candidato demonstra a intenção dele de escolher a opção de curso, e fazer a matrícula pelo Sisu, depois deve registrar a pré- matrícula com a instituição na qual ele pretende estudar, nesse caso, na UFJF”, explica a pró-reitora de Graduação Maria Carmem Simões.



Conforme Maria Carmem, os estudantes devem estar atentos às datas. “Após a pré-matrícula online, é preciso fazer a matrícula presencial. Também no site do Cdara está disponível uma escala com os dias, horários e locais aos quais os alunos devem comparecer com os documentos correspondentes ao grupo ao qual pertencem. É fundamental que eles confiram todos os documentos exigidos com antecedência”, ressalta a pró-reitora. As matrículas presenciais dos candidatos aprovados no Pism acontecem nos dias 20 e 21 de fevereiro.



Como nas primeiras horas de pré-matrícula, ou inscrição, muitas pessoas tentam entrar ao mesmo tempo, por conta de sobrecarga, Maria Carmem pede que os candidatos tenham paciência. “Temos nos dedicado a diminuir essa lentidão no acesso quando muitas pessoas tentam entrar ao mesmo tempo. Mas orientamos os candidatos a continuarem tentando, até conseguirem”.



Ainda de acordo com a pró-reitora, a orientação é de que os alunos se reportem sempre aos sites, tanto do Cdara, quanto da UFJF, quando algum problema ocorrer. “Lá tem a listagem dos documentos necessários, para evitar que os estudantes não venham para a matrícula presencial com algum documento em falta, por exemplo, por isso, também pedimos a eles que sempre fiquem atentos ao site, e olhem tudo com antecedência. Também é importante lembrar que as duas etapas, a presencial e a online são obrigatórias e complementares, ou seja, não podem acontecer isoladamente”, reitera.