Botafogo estreia na Libertadores diante do Colo-Colo nesta quarta

O Botafogo inicia nesta quarta-feira a sua jornada na Libertadores 2017. Jogando diante de sua torcida, no estádio Engenhão, às 21h45, o clube carioca encara o Colo-Colo-CHI, em partida válida pela segunda fase do torneio. O jogo de volta acontece no próximo dia 8, no mesmo horário, no estádio Monumental, em Santiago.

Caso consiga eliminar os chilenos, o Alvinegro encara, na terceira fase, o vencedor do confronto entre Independente Del Valle-EQU e Olimpia-PAR. Tudo isso, faz parte da luta por uma vaga no Grupo 1, ao lado do Atlético Nacional-COL, Barcelona-EQU e Estudiantes-ARG.

QUEM JOGA?

Com comportamento polêmico fora das quatro linhas, o artilheiro do Botafogo em 2016, Sassá, não foi relacionado pelo técnico Jair Ventura. Outros nomes que diversas vezes estão entre os titulares também ficaram de fora, caso de Rodrigo Lindoso, Dudu Cearense e Renan Fonseca.

Por outro lado, o treinador colocou na lista os zagueiros Emerson Silva, Marcelo e Igor Rabello. Recuperado de lesão, João Paulo também vai para a partida, assim como os novos contratados, Joel e Guilherme. Apesar de não revelar a escalação, Jair deve manter a base do time que enfrentou o Madureira no Campeonato Carioca.

FESTA NO ENGENHÃO

Para comemorar a sua estreia no torneio mais importante do continente, a diretoria do Botafogo vem preparando uma grande festa. Às 18h45 os portões do Engenhão serão abertos e um filme sobre o título brasileiro de 1995 será exibido. Além disso, a noite será marcado pela inauguração de uma loja oficial, apresentação da Banda Marcial dos Fuzileiros Navais, superfoto em 360º, cheerleaders do time, as Gloriosas, mosaico e brindes escondidos em várias cadeiras.

Para finalizar com chave de ouro, uma homenagem será realizada aos jornalistas botafoguenses Guilherme Marques e Guilherme van der Laars, mortos no trágico acidente envolvendo a delegação da Chapecoense. Duas cabines do estádio receberão os nomes dos profissionais.

BOTAFOGO: Gatito Fernándes; Jonas, Marcelo (Igor Rabello), Emerson Silva, Victor Luis; Airton, Bruno Silva, Camilo e Montillo; Pimpão e Joel (Roger)

Técnico: Jair Ventura

COLO COLO: Villar; Baeza, Barroso e Zaldivia; Pavez, Valdés, Véjar, Ramón Fernandez e Figueroa; Rivero e EstebanParedes

Técnico: Pablo Guede