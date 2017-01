Drogas em penitenciárias de JF alertam órgãos de defesa

A crise penitenciária vivida em todo o país tem trazido à tona problemas recorrentes do sistema. Algumas ocorrências chamam a atenção pela necessidade de aprimoramento ou efetividade de ações de controle do acesso aos presídios. Como no caso da mulher de 62 anos que tentou entrar na Penitenciária Professor Ariosvaldo Campos Pires com drogas dentro de um pacote de biscoitos.



“Ela é parente de um dos detentos e, durante uma das visitas, ao passar pela vistoria dos alimentos, os agentes localizaram algumas buchas de maconha dentro de biscoitos que ela trazia. A idosa foi presa em flagrante e vai responder pelo crime de tráfico de drogas”, explica o titular da Delegacia Especializada Antidrogas (DEA), Rafael Gomes, que ressalta que a equipe investiga para qual detento a droga seria entregue. Ele acrescenta que, normalmente, os familiares são coagidos pelos presos cumprindo pena, e recebem quantias altas em dinheiro para tentar fazer essa entrada. Quem recebe essa droga lá dentro, além de consumir, faz o comércio do material ilícito.



“A droga também pode ser usada como moeda de troca, seja para obter um aparelho celular, seja para ter acesso a qualquer outro tipo de regalia dentro da unidade, como um lugar melhor para dormir. Por isso, o entorpecente tem um alto valor dentro dos presídios”, detalha Gomes. O delegado explica que as drogas podem também chegar por outras vias ao presídio, como por advogados ou outros servidores, para evitar esse tipo de problema, ele sugere que todos os que entram nas unidades passem pelo scanner corporal. “Tenho certeza que se esse procedimento fosse adotado, o número de ocorrências como a dessa senhora iriam diminuir”, avalia.



Conforme o advogado membro da Comissão de Advocacia Pública da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-Subseção Juiz de Fora), e representante jurídico do Sindicato dos Agentes Penitenciários de Juiz de fora e Zona da Mata, Sandersom Del Duca, a droga também pode entrar como quando o detento sai para trabalhar e retorna, podendo estar com a droga escondida na genitália, ou em alguma dobra da roupa, ou onde existam brechas nas quais objetos pequenos podem passar e, sem o scanner, é difícil identificar.



De acordo com o presidente da Comissão de Direito Criminal e Assuntos Prisionais da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Subseção Juiz de Fora), Davi Hallack, existe uma investigação em andamento, sobre a ação delituosa de servidores. “São poucos, obviamente, trata-se de uma minoria, assim como existem poucos advogados nesse tipo de ação. O ingresso de celulares e drogas dentro dos presídios, infelizmente é algo corriqueiro, e está em todo o país. Por isso, é importante coibir essas práticas”, comenta.



Del Duca, no entanto, explica que não há nenhuma investigação que envolva os agentes penitenciários e a entrada de drogas no sistema. “A última ocorrência com um agente envolvido foi registrada no dia 26 de dezembro do ano passado e envolve um problema com uma placa de carro, que já foi solucionado”, pontua.

COMBATE AO PROBLEMA



Hallack lembra que a presença de material ilegal levado pelos familiares era muito grande e teve uma redução sensível, que chega a quase zero, com a adoção do procedimento de scanner corporal. Segundo ele, também há advogados envolvidos em alguns casos e dois profissionais são, inclusive, investigados pela PC.

Para o presidente da comissão é importante que todos passem pela revista, para assegurar que as drogas e celulares não estejam presentes. “O procedimento do scanner não é nada vexatório. Pelo contrário, é algo padronizado”, considera Hallack.



Del Duca reforça o coro de que todas as pessoas que lidam com o sistema deveriam passar pelo procedimento, no entanto, ele adverte que apenas a Penitenciária Ariosvaldo Campos Pires, no bairro Linhares, conta com o aparelho, que no momento, está quebrado. “É uma falha do Estado, porque realmente o correto seria que juízes, promotores, defensores, advogados e servidores passassem pelo equipamento”, exclama.



Rafael Gomes também salienta que além do controle da entrada das pessoas no presídio, é preciso reforçar a atenção no entorno das unidades. “Existem casos de pessoas que tentam arremessar drogas nas laterais das penitenciárias. É importante também que a população, caso saiba de alguma informação faça contato com a Polícia Civil por meio do Disque Denúncia Unificado (DDU), 181”, salienta.