Dupla rouba R$25 mil em assalto na região central de Muriaé

Um vendedor teve cerca de R$25 mil roubados na região Central de Muriaé. O crime aconteceu nessa sexta-feira, 9, e segundo o registro da Polícia Militar (PM) a vítima relatou que os ladrões levaram aproximadamente R$20 mil em dinheiro e R$5 mil em cheques. Um adolescente suspeito foi levado à delegacia.

Conforme a PM, o vendedor contou que estava no estabelecimento de um cliente quando um dos homens chegou e, de pistola em punho, anunciou o assalto, roubando sua bolsa e fugindo em uma motocicleta preta, na garupa do comparsa que o aguardava na rua.

A placa da moto utilizada pelos assaltantes foi passada à polícia, e militares relatam ter localizado um adolescente de 15 anos, que seria o atual dono da motocicleta. De acordo com o Boletim de Ocorrência da PM, o jovem negou participação no assalto e alegou ter vendido o veículo por R$4 mil, no dia anterior, a um morador do bairro São Francisco, afirmando, no entanto, não conhecer o comprador.

Segundo os policiais, a versão apresentada pelo menor continha algumas contradições, e o mesmo foi conduzido, acompanhado pela mãe, para prestar esclarecimentos à Polícia Civil (PC).

Militares foram também à residência de outro adolescente de 15 anos, onde, conforme o B.O. da PM, a suposta motocicleta usada no crime já havia sido vista em outras ocasiões, e o menor também negou envolvimento no caso.

Fonte: Rádio Muriaé