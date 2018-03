Vinte pessoas são detidas durante operação de repressão ao tráfico no Centro-Oeste mineiro

Uma operação realizada pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) para reprimir o tráfico de drogas e a criminalidade violenta nos municípios de Nova Serrana, Perdigão e Araújos, na região Centro-Oeste, resultou na prisão de 16 pessoas, sendo oito em flagrante e o restante em cumprimento de mandados de prisão. Dois adolescentes também foram apreendidos.



Além dos presos, foram apreendidos também cerca de 1,2 Kg de maconha, 1,5 kg de crack, um revólver cal.38, 37 munições cal.38 e 23 cal.28, R$5.236 em dinheiro, 32 aparelhos celulares, oito veículos, três balanças de precisão, pássaros, um notebook e materiais para dolagem de drogas.



A ação contou com o apoio de policiais militares do 23º BPM, da 7a Cia Independente de Meio Ambiente e Trânsito, da 7ª Cia Independente de Policiamento Especializado (Cia Ind PE), do Canil (ROCCA), do 60º BPM, do 7º Batalhão e da 7ª Região de Polícia Militar (RPM). O Helicóptero Pegasus também foi utilizado na operação.



De acordo com o comandante da 7ª Região, coronel Marcelo Augusto, na operação realizada na última sexta-feira, 2, foram presos os principais suspeitos envolvidos com a criminalidade em Nova Serrana, considerados os líderes do tráfico de drogas nas cidades de Perdigão e Araújos, sendo mandantes de diversos homicídios nas cidades. “Esta é uma das várias operações que estão sendo desenvolvidas nos 50 municípios que integram a 7ª Região com o objetivo de reduzir a criminalidade violenta, retirando de circulação infratores de crimes contumazes, armas e drogas, além de proporcionar sensação de segurança aos cidadãos do Centro-Oeste mineiro”, destacou.



Em apoio à operação realizada em Nova Serrana, policiais militares do 23º Batalhão cumpriram mandados de prisão nos bairros Padre Eustáquio e Vila Romana, onde foram presos dois homens com passagens por tráfico de drogas. Durante as buscas, foram apreendidos 1,2 kg de crack, R$111 reais em dinheiro, uma câmera fotográfica, um aparelho celular, vasto material para embalagem de drogas.

Fonte: Assessoria/PMMG