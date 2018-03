Quatro são presos durante operação de repressão ao tráfico de drogas em Além Paraíba

Quatro homens, com idades entre 21 e 59 anos, foram presos por suspeita de tráfico de drogas durante operação da Polícia Civil (PC) em Além Paraíba (a aproximadamente 26Km de JF), nesta sexta-feira, 2. De acordo com informações da PC, após um mês de investigação, policiais da 28ª Delegacia identificaram dois locais de estocagem de entorpecentes na cidade. O material seria, posteriormente, revendido nos Bairros Goiabal e Vila Caxias.



A ação também resultou na apreensão de drogas, facas e materiais de embalo das substâncias.



Um dos mandados de busca e apreensão foi cumprido no bairro Vila Caxias em desfavor de um homem de 59 anos. No local, foram localizados uma barra de maconha e um pote contendo cocaína, além de droga pronta para venda.



O cumprimento do segundo mandado foi na residência de um homem de 34 anos, no bairro Goiabal. Ao perceber a presença dos investigadores, o suspeito retornou ao interior do imóvel e não acatou a ordem para abrir a porta. Pela porta dos fundos da casa, ele arremessou uma sacola em outro terreno, mas acabou sendo detido pelos policiais. Além dele, outros dois homens, de 21 e 27 anos, foram presos no local.



No interior da sacola arremessada havia um tablete grande e 17 buchas de maconha, 54 invólucros contendo cocaína e 16 pedras de crack. Além das substâncias, também foram apreendidos diversos materiais usados no preparo e acondicionamento de drogas.



Ainda segundo informações da PC, no bolso do suspeito mais jovem foram encontrados três invólucros contendo cocaína e, em sua boca, certa quantidade de maconha. Durante buscas no interior da casa foi localziada, em um armário da cozinha, uma sacola branca contendo 50 invólucros de cocaína e 20 invólucros com maconha.

Da redação/Colaboração Assessoria