Acidente deixa dois mortos e quatro feridos na BR-356

Duas pessoas morreram e outras quatro ficaram feridas em um acidente envolvendo dois carros e uma picape, na manhã desta quarta-feira, 28, na BR-356, próximo à comunidade Santo Cristo, no trecho entre Muriaé (a cerca de 158Km de JF) e o distrito de Vermelho. Entre os mortos está a ex-vereadora e ex-presidente da Câmara Municipal de Rosário da Limeira, Maria Aparecida Ribeiro Pedrosa, conhecida como Aparecida da Josina.



De acordo com as informações repassadas pelo sargento Rangel, da Polícia Militar, uma picape e um táxi (ambos com placas de Rosário da Limeira) bateram de frente, e o acidente ainda envolveu um terceiro carro - placas de Viçosa -, que apresentou danos na dianteira esquerda.



Conforme apurado no local, a ex-vereadora seguia no táxi, acompanhada pelo esposo, um filho e o condutor do veículo. Dois ocupantes ficaram presas às ferragens e foram retirados pelo Corpo de Bombeiros. Outras duas pessoas estavam na picape e uma no terceiro carro envolvido.



Além de Maria Aparecida Pedrosa, cujo corpo foi encontrado fora do veículo, o acidente tirou a vida do motorista da picape, de 38 anos.



Os feridos - um ocupante da picape e três do táxi - tiveram lesões consideradas graves e foram socorridos pelos bombeiros e SAMU, sendo levados para o Hospital São Paulo (HSP).



O condutor do carro com placas de Viçosa escapou sem ferimentos. Ele relatou à reportagem que seguia atrás do táxi, em direção a Muriaé, quando a picape, que seguia no sentido contrário, invadiu a contramão e bateu de frente com o táxi. O motorista disse que não houve tempo de frear e que, segundos após a batida, passou com seu carro entre os outros dois, atingindo um deles, não sabendo precisar qual.



O homem afirmou ainda que a picape não fazia ultrapassagem no momento do acidente e que não sabe dizer o que causou a perda de direção por parte de seu condutor.



A Polícia Militar (PM) deu apoio ao trabalho de resgate das vítimas e controlou o trânsito. A perícia da Polícia Civil (PC) realizou os trabalhos técnicos no local e vai investigar as circunstâncias do acidente. O registro ficou sob responsabilidade da Polícia Militar Rodoviária.

