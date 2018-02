PM apreende drogas e armas em Guarará e Juiz de Fora

Três homens foram presos e um menor apreendido nessa segunda-feira, 26, após policiais militares de Guarará receberem informações de que dois moradores locais viajariam para Juiz de Fora com o objetivo de comprar drogas e vendê-las naquele município.

De acordo com a PM, uma operação de fiscalização foi deflagrada conseguindo localizar dois suspeitos no interior de um ônibus. Um adulto e um adolescente foram abordados e com eles foram apreendidos um tablete de maconha, pesando aproximadamente 1/2 kg, uma porção de aproximadamente 300 gramas de cocaína e uma quantia em dinheiro.

Com apoio das viaturas da 31ª e 70ª Companhias, diligências complementares localizaram drogas e duas armas de fogo nos bairros Grama, Granjas Bethânia e Marumbi, em Juiz de Fora. Duas pessoas foram presas.

Segundo a Polícia Militar, durante a ação foram apreendidas duas barras de maconha com aproximadamente 1/2 kg cada, duas porções de pasta base de cocaína - uma de aproximadamente 300 gramas e outra de 500 gramas, três pedras brutas de crack, uma porção de maconha, uma espingarda calibre .32, uma pistola Beretta 635, dentre outros materiais.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia da Polícia Civil de Juiz de Fora.

Fonte: Colaboração O VIGILANTE ONLINE