PRF apreende em Leopoldina carro clonado e roubado no Rio de Janeiro

A Polícia Rodoviária Federal de Leopoldina flagrou na manhã desta terça-feira, 27, um motorista de 53 anos dirigindo um Fiat/Palio roubado. O suspeito, segundo a PRF, cumpre pena por tráfico de drogas em Juiz de Fora e tinha sido beneficiado com a saída temporária por salvo conduto entre os dias 22 de fevereiro e 1º de março. O homem é natural de Leopoldina e seguia sentido Rio de Janeiro.

O flagrante foi feito durante fiscalização dos policiais na altura do km 768 da rodovia. Após uma consulta mais detalhada os policiais da PRF constataram que se tratava de um veículo clonado e com queixa de roubo ocorrido em julho de 2017 no Rio de Janeiro.

Diante dos fatos o homem foi preso e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Leopoldina e o veículo apreendido e encaminhado para o pátio credenciado junto ao Detran/MG no município.

Fonte: Colaboração O Vigilante Online