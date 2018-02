Chuva causa deslizamento na BR-356 e alaga casas em distrito de Muriaé

Após forte chuva sobre a cidade de Muriaé que durou aproximadamente 3 horas, foi constatado na noite dessa sexta-feira, 23, que houve saturação do solo e consequente deslizamento de terra sobre a BR-356, no perímetro urbano do município, que interditou ambos os sentidos do fluxo de veículos.



O Corpo de Bombeiros acionou a Prefeitura Municipal de Muriaé, Defesa Civil, Policia Militar (PM) e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). Após os bombeiros garantirem a segurança da via, foram iniciados os trabalhos através destes órgãos e outras pessoas do Distrito de Vermelho com os maquinários. Na manhã deste sábado, 24, meia-pista foi desobstruída, sendo que por dentro do distrito também há caminhos alternativos, e a revisão é que a rodovia seja liberada ainda nesta tarde.



A Polícia Militar Rodoviária de Dona Euzébia está no local para garantir a segurança no trecho e orientando motoristas sobre rotas alternativas.

ALAGAMENTOS

Também devido à forte chuva e o transbordamento do Rio preto, houve alagamento de pontos do Distrito de Vermelho que atingiu 15 casas causando danos materiais oriundos do contato da água com móveis. Quarenta e cinco pessoas foram afetadas e não há registro de feridos, desalojados ou desabrigados.



Equipes de assistentes sociais foram acionadas e estão no local oferecendo apoio e orientando os afetados a como proceder durante e após o evento.